79-Jähriger bei Bergtour in Kals am Großglockner tödlich verunglückt

Kals am Großglockner – Am Sonntag stieg ein 79-Jähriger alleine in Kals über den Wanderweg Figerhorn zum Lucknerhaus auf. Der Österreicher meldete sich um 21.30 Uhr noch telefonisch bei seinen Angehörigen, dass er vor dem Lucknerhaus sei. Als er aber nicht nach Hause zurückkam, wurde gegen 0.30 Uhr eine Suchaktion gestartet.