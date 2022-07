Spaziergängerinnen trafen bei Perstisau auf Exhibitionisten

Pertisau – Einem Exhibitionisten begegneten am Sonntag gegen 10.30 Uhr Spaziergängerinnen auf dem Weg zur Bärenbadalm in Pertisau. Der Mann nahm vor ihnen geschlechtliche Handlungen an sich vor, dann flüchtete er. Die Frauen alarmierten die Polizei. Eine Fahndung verlief jedoch ohne Ergebnis.