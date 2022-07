Busfahrer schlug in Lienz auf Passagierin ein: Festnahme

Lienz – Eine 37-Jährige wurde am Sonntag an einer Tankstelle in Lienz von einem Busfahrer attackiert. Die Frau war in einem Bus gesessen, der von der Slowakei in Richtung Südtirol unterwegs war. Beim Halt an der Tankstelle beschwerte sich die 37-Jährige bei dem Lenker wegen seiner angeblich aggressiven Fahrweise. Und sie erklärte, dass sie aussteigen wolle.