E-Bike Fahrerin blieb bei Telfes in Drahtzaun auf Schotterweg hängen

Telfs, Telfes, Zell am Ziller – Drei Radfahrerinnen wurden am Montag bei Verkehrsunfällen in Tirol verletzt.

In Telfs übersah am Morgen ein 39-jähriger Autofahrer eine Radfahrerin in einem Kreisverkehr – offenbar wegen der Sonneneinstrahlung. Er konnte zwar noch abbremsen, ehe es zum Zusammenstoß mit dem Fahrrad kam. Die 43-Jährige bremste ihr Fahrrad ebenfalls ab – so stark, dass sie stürzte. Beim Aufprall auf dem Asphalt erlitt sie schwere Verletzungen am linken Oberarm. Die Radfahrerin wurde von der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht.

Entgeltliche Einschaltung

E-Bike Fahrerin blieb bei Telfes in Drahtzaun hängen

Bei Telfes kam es am Nachmittag zu einem weiteren Unfall, in den eine E-Bike-Fahrerin verwickelt war. Die 50-Jährige fuhr auf einem Schotterweg von Kreith in Richtung Telfes. Ein 36-Jähriger arbeitete zu der Zeit mit drei Bekannten an einem Zaun bei der Straßenbahnhaltestelle Telfer Wiesen. Die Männer hatten dazu einen 7x1 Meter langen Drahtzaun am Schotterweg ausgelegt.

Die Österreicherin fuhr auf den Zaun. Ein Pedal ihres E-Bikes blieb im Draht hängen. Die Frau stürzte über die Lenkstange nach vorne. Die Männer leisteten sofort Erste Hilfe und setzen einen Notruf ab. Die E-Bike-Fahrerin wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Hall gebracht.

Nutzen Sie die gesamte Vielfalt von tt.com plus Greifen Sie auf alle Plus-Artikel zu, erhalten Sie unsere Newsletter und nutzen Sie Tourentipps, Quizze und mehr. Alle Vorteile ansehen

E-Bike-Lenkerin kam in Zell von Radweg ab