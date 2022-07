„Wild Culture": Die Wilden aus Nassereith stürmen nun das Paradies

Nassereith – Sie sind mehr als zwei Freunde, Musiker und Geschäftspartner. Seit zwölf Jahren mischen Felix Brunhuber und Florian Fellier als Wild Culture musikalisch in der „House“-Szene international mit. Seit März 2020, also mit Beginn der Pandemie in Europa, eröffneten sie zusätzlich in Nassereith ihre „Wilderness Studios“. Und damit nicht genug starteten sie nun mit ihrem eigenen Projekt Paradise Ltd. eine neue musikalische Schiene, die in den Charts und auf Streaming-Plattformen bereits mehr als Achtungserfolge aufweist. „Body Talk“ heißt die neueste Single, bei der die beiden Songwriter für alles rundherum verantwortlich zeichnen. „Wir haben in den zwölf Jahren viel gelernt“, so Fellier und Brunhuber, die ihre gewonnene kreative Freiheit genießen.