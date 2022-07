„Verfluchte Neuzeit": Die Freiheit als Wurzel allen Übels

Aufbegehren gegen die „verfluchte Neuzeit“: Am 6. Jänner 2021 stürmten Trump-Anhänger das Kapitol in Washington.

Innsbruck – Dass einem das Neue bisweilen zu viel werden kann, ist nur verständlich. Vor allem dann, wenn man sich eingerichtet hat in einer vergleichsweise überschaubaren, schön geordneten Welt. Kommt diese Welt in Unordnung, weil der Raubbau an natürlichen Ressourcen irreversible Folgen zeitigt zum Beispiel oder manche Menschen den gängigen Männlein-Weiblein-Dualismus als Beschränkung empfinden, wird gepoltert, getobt – und zurückgeschlagen. Fortschrittsverlierer und solche, die Verluste vorerst nur befürchten, fordern lautstark bis rabiat ein Zurück zur alten Ordnung. Theoretisch unterfüttert ist das Aufbegehren selten. Selbst den Idolen und Hoffnungsträgern der Reaktion – den Putins, Trumps und Orbáns dieser Welt – mag man kein belastbares geistesgeschichtliches Fundament ihrer Positionen unterstellen. Jedenfalls auf nicht auf den ersten Blick. Deshalb lohnt der zweite.