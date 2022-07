Symposium in Innsbruck: Zwei Jahrzehnte kreativer Wildwuchs

Ob Symposien an landschaftlich besonderen bzw.bedrohten Orten oder in jüngster Zeit vor allem der internationale Austausch mit Künstlern diverser Sparten: Für das Künstlerehepaar – dessen Bandbreite von Malerei über Land-Art und Fotografie bis hin zu Performances und Installationen reicht – ging und geht es stets darum, „künstlerisch-sozial-ökologische Prozesse“ auszulösen und Bewusstsein für aktuelle gesellschaftliche Problemlagen zu schaffen. Dazu zählt etwa auch die interaktive Arbeit mit alten Menschen, Kindern und Jugendlichen, Menschen mit Behinderung oder MigrantInnen.

Zuletzt waren Werner Richter und Gerlinde Richter-Lichtblau, auch bedingt durch familiäre Verbindungen, wiederholt im Südwesten Frankreichs tätig. So organisierten sie im Juni zum zweiten Mal ein Kunstsymposium in Mas d’Azil, bekannt für seine spektakuläre, prähistorisch bedeutsame Höhle. Internationale KünstlerInnen arbeiteten vor Ort an Installationen, Performances und musikalischen Interventionen (Motto auch hier: „Blessures et Miracles“), Komponist Luc Finella entwickelte für das Symposium ein eigenes Werk.