Balkon in Kirchberg stand in Flammen

Kirchberg – Am Balkon eines Mehrparteienhauses in Kirchberg ist am späten Montagabend ein Brand ausgebrochen. Ein 23-jähriger Nachbar bemerkte gegen 23.15 Uhr die Flammen am gegenüberliegenden Balkon und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte ein Übergreifen der Flammen auf das restliche Gebäude verhindern.