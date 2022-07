Kreditzins liegt erstmals seit 2015 wieder im Plus

Innsbruck – Lang ist’s her. Im Frühjahr 2015 war es das letzte Mal, dass der für viele variabel verzinste Immobilienkredite maßgebliche 3-Monats-Euribor über der Null-Prozent-Marke notierte. Danach tauchte er – bis dahin eigentlich unvorstellbar – in den negativen Bereich ab. Es folgten sieben Jahre mit negativem Euribor, was Wohnungskäufern noch billigere Kredite und der Immobilienwirtschaft einen Nachfrageboom samt entsprechendem Geldregen bescherte. Milliarden flossen in Betongold, die boomende Nachfrage ließ die Immobilienpreise Jahr für Jahr explodieren: Gekauft wurde so gut wie alles, was niet- und nagelfest war.