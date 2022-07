Jubiläum einer Partnerschaft: BVB erstmals mit Damen im Brixental

Die U23-Mannschaft gastierte heuer bereits in Brixen und im August wartet eine Premiere: Zum allerersten Mal findet vom 10. bis 14. August ein Trainingslager der Damenmannschaft des BVB im Brixental statt. Am Programm stehen auch zwei Freundschaftsspiele, gegen eine lokale Damenmannschaft und die Profidamen von 1860 München.

Mit verschiedensten Fan-Veranstaltungen wird das Jubiläum dann bis September gefeiert. Den Beginn macht am 23. Juli das BVB-Fanclubturnier. Die BVB-Sommertour stellt am 6. und 7. August die gesamte Familie in den Mittelpunkt. Nicht nur die Kids, sondern auch Erwachsene können auf diversen Bewegungsstationen ihr Ballgeschick unter Beweis stellen. Nachwuchsarbeit wird dann vom 8. bis 12. August großgeschrieben, wenn die BVB Evonic Fußballakademie ebenfalls zum zehnten Mal Station im Brixental macht. Rund um das beliebte Trainingslager für Mädchen und Buben gibt es in Westendorf ein Rahmenprogramm.