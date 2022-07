Lange Pause droht: Das Bundesmusikfest gibt keinen Ton von sich

Werden Fahnenträger auch nächstes Jahr (wie beim Bundesmusikfest in Reutte) ihre großen Auftritte haben? Eine Kapelle wird gesucht.

Vergangenes Wochenende hat Reutte ein fulminantes „Nach-Corona“-Fest mit Tausenden Teilnehmern und Besuchern über die Bühne gebracht. Vom Schwung etwas mitnehmen will derzeit aber niemand. Das Postfach von Horst Pürstl, dem langjährigen Obmann des Außerferner Musikbundes AMB, ist leer. Keine E-Mail, kein Posting, kein Anruf, kein Zuruf. Niemand will das kommende Bundesmusikfest übernehmen. Auch für 2024 hat sich noch keine Kapelle gemeldet. Ein Novum. Das Fest ist neben all der Arbeit nämlich immer auch eine prächtige Visitenkarte und vor allem ein finanzieller „Schuss“, von dem die Ausrichterkapelle mehrere Jahre zehren kann.