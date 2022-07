Huys demonstrierte erneut ihr Talent

Tabea Huys ließ sich in Ungarn die Butter nicht vom Brot nehmen und belegte am Ende Rang drei beim Junioren-Europacup.

Tiszaujvaros – Die ungarische 20.000-Einwohner-Stadt Tiszaujvaros, oder Neustadt an der Theiß, wie der deutsche Name der Stadt lautet, war für Tabea Huys (Make it Happen Triathlon) definitiv eine Reise wert: