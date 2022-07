Umgekehrte Welt: Hitze in Westeuropa, angenehme 29 Grad in Athen

Athen – Während die Menschen in West- und Mitteleuropa unter einer Hitzewelle stöhnen (in Deutschland etwa könnte am Dienstag die 40-Grad-Marke geknackt werden), herrschten am Dienstag in Griechenland angenehme Temperaturen um die 30 Grad. In der sonst von Hitzewellen geplagten Hauptstadt Athen sagte das Wetteramt Temperaturen um die 29 Grad voraus. Die Höchsttemperatur um die Mittagszeit wurde für die Ferieninsel Rhodos mit 32 Grad vorausgesagt.