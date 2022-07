Lipizzaner-Pferdeäpfel als Dünger für die Schönbrunner Rosen

Wien ­­– Die Spanische Hofreitschule in Wien stellt jährlich rund 750 Tonnen des Pferdemists ihrer Lipizzaner den Österreichischen Bundesgärten zur Verfügung. Als nährstoffreicher Dünger kommen sie vor allem für die Rosen in Schönbrunn zum Einsatz. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) zufolge wird so "ein gutes Beispiel für funktionierende Kreislaufwirtschaft" umgesetzt, wie es am Dienstag in einer Aussendung hieß.