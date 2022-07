Decke im Stiegenhaus von Volksschule in Oberösterreich eingestürzt

Kopfing – In der Volksschule in Kopfing (Bezirk Schärding) ist am Montag im Stiegenhaus die gesamte Decke heruntergestürzt. Wegen der Sommerferien befanden sich keine Schüler und Lehrer im Gebäude. Reinigungskräfte, die gerade mit der Grundsäuberung der Schule beschäftigt waren, hatten einen Krach gehört, bestätigte Bürgermeister Bernhard Schasching (ÖVP) einen Bericht in der "BezirksRundSchau" am Dienstag. Verletzt wurde niemand.