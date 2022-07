Radfahrerin (40) mit E-Bike am Mitterweg in Innsbruck von Auto erfasst

Innsbruck – Eine E-Bike-Lenkerin ist am Dienstag bei einem Unfall in Innsbruck schwer verletzt worden. Die Frau 40-Jährige fuhr um 7.10 Uhr am Sebastian-Kneipp-Weg entlang in Richtung Mitterweg. Gleichzeitig fuhr ein Mann (28) mit seinem Auto am Mitterweg in Richtung Osten. Das Auto des Afghanen erfasste die Österreicherin, die stürzte und dabei schwer verletzt wurde.