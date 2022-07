Einbrüche in Innsbruck geklärt: 32-Jähriger in Justizanstalt gebracht

Innsbruck – Zwei Einbrüche in ein Innsbrucker Lokal im April 2022 dürften geklärt sein. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, soll ein 32-jähriger Einheimischer eine Kellnergeldtasche und in der darauffolgenden Nacht einen Tresor aus dem Gastronomiebetrieb gestohlen haben. Der entstandene Gesamtschaden belief sich auf einen fünfstelligen Eurobetrag.