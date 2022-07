Diskus-Ass Weißhaidinger bei Eugene-WM ohne Medaille

Lukas Weißhaidinger hat am Dienstag (Ortszeit) bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene (Oregon) im Diskuswurf eine Medaille verpasst. Der Oberösterreicher kam in den ersten drei Versuchen über 63,98 m nicht hinaus, womit er es aus dem Zwölferfinale nicht in die finale Entscheidung der Top acht schaffte, die nochmals drei Würfe haben. Damit riss auch die Serie des 30-Jährigen, der bei der EM 2018, der WM 2019 und Olympia 2021 jeweils Bronze gewonnen hatte.