Abschied von Sixtus Lanner in Wildschönau

Wildschönau – Es glich einem Staatsbegräbnis, so etwas hat das Hochtal jedenfalls kaum erlebt, war man sich am Montag in Wildschönau einig. Familie, Wegbegleiter und Politprominenz verabschiedeten sich beim Gottesdienst in der Pfarrkirche Oberau von Sixtus Lanner – unter ihnen Altbundespräsident Heinz Fischer, die Altlandeshauptmänner Erwin Pröll und Alois Partl, LHStv. Josef Geisler, Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi u.v.m.