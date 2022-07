Weiter Eiszeit im Rietzer Gemeinderat trotz zwölf einstimmige Beschlüsse

Rietz – Die steigenden Temperaturen im Außenbereich ändern nichts an der unterkühlten, wenn nicht sogar frostigen Stimmung im Rietzer Gemeinderat. Auch bei der letzten Sitzung des Gremiums prallte die sechsköpfige Opposition unter GV Stefan Mair regelmäßig an der 9-köpfigen Bürgermeisterfraktion unter Gerhard Krug ab. Auch wenn es unter den 21 Tagesordnungspunkten zwölf einstimmige Beschlüsse gab – eine Zusammenarbeit scheint nach wie vor nicht in Sicht.