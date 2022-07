Trachtler bespaßen in Angerberg Kinder mit Schuhplatteln und Lagerfeuer

Angerberg – Schrille Juchezer erklingen am Angerberger Forellenhof. Der Tiroler Landestrachtenverband bietet heuer zum ersten Mal eine Sommerferiengaudi. Sechs Tage lang werden seit Sonntag Kinder zwischen acht und 14 Jahren betreut und unterhalten, widmen sich in dieser Zeit aber vor allem dem Tiroler Brauchtum.

Auf dem Programm stehen also neben Ferienklassikern wie Grillen, Schwimmen und Zelten auch Schuhplatteln, Tiroler Volkstänze, Ranzensticken, Körbeflechten und Brotbacken. Jeden Tag wird den Kindern ein Tiroler Brauch erklärt, Autor Hans Moser bringt den Kleinen den Tiroler Dialekt näher. Am Samstagvormittag wird es für die Kinder spannend. Die erlernten Tänze dürfen sie dann – ordentlich in Tracht gekleidet – gemeinsam ihren Eltern präsentieren.