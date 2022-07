Ruine in Pertisau: „Wir wollen dem Alpenhof seine Würde wiedergeben“

Pertisau – Es ist nicht nur etwas Putz, der von der Wand bröckelt – das einst strahlende Hotel Alpenhof am Achensee ist zu einer Ruine verfallen. In der Fassade klafft ein Loch vom Dach über alle Stockwerke bis zum Boden, die Wände sind mit Graffitis beschmiert, Böden fehlen, Teile sind eingestürzt, Kabel baumeln von der Decke und Möbel wurden demoliert. Und doch schimmert durch all den morbiden Verfall der damalige Glanz, verspielte Details, kunstvolle Architektur und ein besonderer Charme. „Das ist es, was uns antreibt“, sagt Hansi Entner. Gemeinsam mit Dietmar Gstrein nimmt er das Projekt Alpenhof in Angriff.