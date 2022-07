Allergene ausgebremst: Joghurts aus dem Lechtal sorgen für Furore

Steeg – Die alljährliche Bezirkstour der Landwirtschaftskammer wird immer bei besonderen Betrieben abgehalten. Wortwörtlich im hintersten Lechtal, im Steeger Ortsteil Welzau, wurde am Dienstag dabei eine große Bauernfamilie präsentiert, deren Produkte für Furore sorgen. Denn bei den Hammerles werden am Hof eigene Joghurts produziert, die es in sich haben. Wie nebenbei erwähnt der gelernte Senner Ewald Hammerle nämlich, dass die üblichen Milchunverträglichkeiten bei ihren Produkten keine Rolle spielen würden. Das Produkt ist so gut, dass es inzwischen in nahezu allen Lebensmittelmärkten des Bezirks Reutte in den Regalen steht. Hammerle erklärt, nicht den einen großen Einfall gehabt, sondern an 100 Stellschrauben gedreht zu haben.