In Lösungsmittel getränktes Tuch setzte Werkstatt in Hall in Brand

Hall – Zu einem Brand kam es am Dienstagabend in einer an ein Einfamilienhaus angrenzenden Werkstatt in Hall. Ein mit Lösungsmittel getränktes Tuch, das nach Malerarbeiten in einem Restmüllbehälter aus Plastik entsorgt worden war, dürfte in Brand geraten sein. 33 Helfer der Freiwilligen Feuerwehren Hall in Tirol und Heiligkreuz standen im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die genaue Schadensumme ist noch nicht bekannt. (TT.com)