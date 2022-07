CleanUP Days ab 26. Juli: Tirol wird wieder sauberer

Fieberbrunn – Der Erfolg gibt den Initiatoren, dem gemeinnützigen Verein „PATRON“ Recht: Am Bodensee und im Schwarzwald haben bereits insgesamt mehr als 2600 Freiwillige Müll gesammelt. Tirol ist zum ersten Mal bei den so genannten „CleanUP Days“ dabei.

Bis Ende Juni haben sich neben dem Pillerseetal und der Region St. Johann auch noch die Region Innsbruck, der Naturpark Tiroler Lech mit der Naturparkregion Reutte und dem Lechtal sowie die Region Achensee gemeldet, um an der großflächigen Aufräumaktion von „PATRON“ in Zusammenarbeit mit der Österreich Werbung dabei zu sein.

Zahlreiche Naturbegeisterte werden sich von 26. bis 31. Juli in Kleingruppen auf den Weg machen, um gemeinsam Müll am Berg, in den Wäldern, an Seeufern, in Gemeinden usw. zu sammeln. „Wer an diesen Tagen dabei ist, den erwartet nicht nur das Gefühl, ein Zeichen für die Natur gesetzt zu haben, sondern auch ein gemeinschaftliches Outdoor-Erlebnis der besonderen Art“, heißt es vom TVB PillerseeTal.