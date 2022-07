Bericht: Staatsakt für Japans ermordeten Ex-Premier Abe im September

Tokio – Japan will den angekündigten Staatsakt für den ermordeten Ex-Regierungschef Shinzo Abe einem Medienbericht zufolge am 27. September abhalten. Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Mittwoch. Ein Staatsakt für einen Ex-Premier ist in Japan äußerst selten. Der Plan von Regierungschef Fumio Kishida ist im Volk auch umstritten.