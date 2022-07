Große Vorfreude auf die „Hitze des Gefechts“

Wattens – Die Hitze im Land hat auch die WSG Tirol im Griff. „Sie könnte schon etwas weniger sein“, seufzte gestern Mittag zum Beispiel Abwehrchef Raffael Behounek nach der Vormittagseinheit, bevor es am Nachmittag in die Kraftkammer ging. „Es ist schon grenzwertig“, bestätigte auch Trainer Thomas Silberberger, der deshalb in den kommenden Tagen früher trainieren lässt. Doch wie hoch die Temperaturen auch steigen mögen, die Vorfreude auf die kommende Bundesliga-Saison kann problemlos mit dem Thermometer mithalten. „Endlich ist die Vorbereitung vorbei“, lacht Behounek in diesem Zusammenhang. „Es hat lange genug gedauert, wir sind froh, dass es endlich losgeht.“