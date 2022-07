195 Millionen Pfund: Rekord-Jackpot in Großbritannien geknackt

© FrankHoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Die siegreichen Nummern in der Lotterie Euro Millions, die in 13 europäischen Ländern angeboten wird, lauteten: 6, 23, 27, 40 und 41, die "Lucky Star" genannten Zusatzzahlen 2 und 12. Der exakte Gewinn beträgt 195.707.000 Pfund, wie die National Lottery in der Nacht auf Mittwoch mitteilte.