Ermittlungen nach Bombendrohungen gegen Linzer Hauptbahnhof

Linz – Telefonische Bombendrohungen gegen den Linzer Hauptbahnhof beschäftigen derzeit die oberösterreichische Polizei: Sie wurden vom Handy eines 16-Jährigen aus abgesetzt. Dieser will es aber nicht gewesen sein und behauptet, es habe einen Fernzugriff auf sein Mobiltelefon gegeben. Was nach einer schwachen Ausrede klingt, nimmt die Polizei aber durchaus ernst, hieß es am Mittwoch bei der Exekutive.