Kirchbichl – In der Zeit zwischen 12. und 13 Juli stahlen unbekannte Täter vom Rohbau einer Baustelle in Kirchbichl diverses Sanitärmaterial. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren, vierstelligen Eurobereich. Hinweise werden an die Polizei Wörgl unter Tel. 059133/7221 erbeten.