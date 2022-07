Johnson-Nachfolge: Letztes Werben um Stimmen in Partei

London – Unmittelbar vor der letzten Wahlrunde haben die verbliebenen drei Bewerber für die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson um Stimmen geworben. Außenministerin Liz Truss schrieb in einem Gastbeitrag für die Zeitung "The Telegraph" (Mittwoch-Ausgabe), sie sei die einzige Kandidatin mit einem "wahrhaft konservativen" Wirtschaftsplan. Die 46-Jährige versprach "mutige Reformen" im Wohnungsbau und beim Abbau von Bürokratie und der Entflechtung von EU-Vorschriften.

Truss, die als Kandidatin des rechten Flügels in der Konservativen Partei gilt, war bei den bisherigen Abstimmungen in der Tory-Fraktion stets auf Platz drei gelandet. Umfragen zufolge hat sie aber gute Chancen, viele Stimmen der am Dienstag ausgeschiedenen Abgeordneten Kemi Badenoch zu erhalten. Damit könnte sie bei der entscheidenden Wahlrunde am Mittwoch die bisherige Zweitplatzierte, Handels-Staatssekretärin Penny Mordaunt, noch überholen.