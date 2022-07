38-Jähriger biss Tontechniker bei Veranstaltung auf Grazer Murinsel

Graz – Ein betrunkener 38-Jähriger hat am Montagabend in Graz bei einer Veranstaltung auf der Murinsel randaliert und einen Tontechniker bei einer Sommerkino-Vorführung verletzt. Ein Kellner und der Techniker hatten den Mann nach massiven Störungen und Herumschreien zum Ausgang gebracht, worauf der Alkoholisierte sich wehrte und den Techniker in den Arm biss. Der Randalierer wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht, teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit.