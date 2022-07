Dnipro-Brücke in Cherson nach ukrainischem Beschuss geschlossen

Kiew, Moskau - Die strategisch wichtige Antoniwka-Brücke über den Dnipro (Dnepr) ist laut russischen Nachrichtenagenturen durch ukrainische Angriffe so stark beschädigt worden, dass sie für den Verkehr gesperrt wird. Der ukrainische Generalstab berichtete indes von russischem Beschuss und Angriffen in zahlreichen Gebieten. Die russischen Truppen bereiteten demnach eine Offensive auf Bachmut in der Region Donezk vor.