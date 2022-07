Volksschüler erlitt bei Schlägerei in Bayern innere Verletzungen

Pfaffenhofen an der Ilm – Ein Bub ist in Oberbayern nach einer Schlägerei mit einem anderen Volksschüler mit inneren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Der Zehnjährige sei operiert worden, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Mittwoch mit. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt, wie es zu dem Streit zwischen den beiden Kindern an der Schule in Vohburg an der Donau (Landkreis Pfaffenhofen) und den schweren Verletzungen kommen konnte.