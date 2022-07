Steirischer LH Drexler im TT-Interview: „Formulierung Nehammers war nicht klug“

Geht, was den Bund anlangt, nicht alles viel zu langsam? Müsste es, so auch Berechnungen, nicht längst geben? Die Teuerung war ja vorhersehbar.

Drexler: All das kann man überlegen. In der Steiermark eruieren wir, wie der Energieverbrauch in der Landesregierung um zehn Prozent zu senken ist. Es geht um Temperatur und Beleuchtung.

Das Vertrauen in Spitzenpolitiker ist auf dem Tiefpunkt. Die Regierungsparteien haben wenig Zuspruch. Was ist zu tun?

Drexler: Ich habe diesbezüglich einige Erfahrungen gemacht – und das in früheren Regierungen auch in der Steiermark erlebt. Regierungsparteien sollten nicht das Handwerk der Opposition übernehmen.

In Tirol ist am 25. September Landtagswahl, in Niederösterreich im Jänner. Ist Schlechtes für die ÖVP ob der Lage in der Bundesregierung zu befürchten?