73-Jährige bei Wanderunfall am Wilden Kaiser schwer verletzt

Going am Wilden Kaiser – Beim Absturz über eine steile Almwiese am Wilden Kaiser hat sich eine 73-Jährige am Mittwoch schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau war mit sechs weiteren Wanderern im Rahmen einer geführten Bergtour von St. Johann über den Schleierwasserfall zur oberen Regalm aufgestiegen. Nach einer Pause machte sich die Gruppe gegen 14 Uhr auf den Weg zurück ins Tal.