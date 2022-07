Nach zwei Jahren startet das MANA Festival in Imst wieder durch

Imst – Nach pandemiebedingter zweijähriger Pause heißt es an diesem Samstag in Imst wieder „Free your Mind“, also „befreie deinen Geist“: Das Team der Offenen Jugendarbeit Imst (Jugendzentrum & Moja) veranstaltet zum siebten Mal das „MANA Jugendkulturfestival“ rund um den Johannesplatz. Besonderes Augenmerk wird auf die Bereiche Kunst und Musik gelegt und hinsichtlich der thematischen Schwerpunkte ein entsprechendes Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Workshops gibt es ab 14 Uhr zu den Themen Streetstyling, Freerunning (Turnsaal NMS Oberstadt), Hiphop, Massage sowie Graffiti Jam rund um das Veranstaltungsgelände.