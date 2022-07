Fehlende Feier-Locations: NEOS bangen um Innsbrucks Jugendkultur

Innsbruck – Dringenden Handlungsbedarf in Sachen Kultur- und Feierräume in Innsbruck sieht GR Dagmar Klingler-Newesely (NEOS): Während die Zahl der Studierenden steige, würden Kulturflächen für junge Menschen schwinden. Als Beispiel nennt die Gemeinderätin Hofgartencafé, Hafen oder Stadtcafé. Es benötige „dringend mehr Unterstützung für eine gesunde Clubkultur, um Innsbruck für junge Menschen attraktiver zu machen“. Das zeige sich auch daran, dass junge Menschen aufgrund mangelnder Alternativen zum Feiern immer mehr in den öffentlichen Raum ausweichen würden – gehäufte Konflikte mit Anrainern inklusive.