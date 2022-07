Tiroler ÖVP-Chef Mattle: CO2-Bepreisung erst später

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) denkt indes ein niedrigeres Tempolimit an. In der "Zeit im Bild 2" meint er, das sei eine Frage der Abwägung. Er halte lieber wichtige Industrien am Laufen und reduziere das Tempolimit um ein paar km/h. Auch über energieintensive Bereiche wie Schwimmbäder werde man sprechen müssen.

Während die Grünen eine weitere Verschiebung über den Oktober hinaus ablehnen, hätte die ÖVP zumindest mit der SPÖ wohl kaum Probleme, traten doch die Landeshauptleute von Kärnten und des Burgenlands schon zuletzt dafür ein, das Inkrafttreten nach hinten zu verlegen. Allerdings sprach sich auch der von der Volkspartei gestellte Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) am Mittwoch dafür aus, beim Oktober zu bleiben. In den Vorarlberger Nachrichten meint er: "Die Argumentation ist, dass die CO2-Bepreisung zeitgleich mit dem Klimabonus kommen soll, das wird im Oktober der Fall sein. Es ist richtig das zu tun." Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) argumentiert in den VN: "Diejenigen, die am wenigsten CO2 produzieren, das sind die kleineren Einkommen, bekommen am meisten zurück." (TT, APA)