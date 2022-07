Johnson-Nachfolge: Truss und Sunak bereiten sich auf Wahlkampf vor

"Ich bezweifle, dass sich das Mitgliederprofil seitdem sehr verändert hat", so Webb. Die Mitglieder der Konservativen Partei im allgemeinen beschreibt der Politik-Professor von der University of Sussex unter anderem als "um einiges rechtsorientierter eingestellt als die Wähler insgesamt, wenn es um wirtschaftliche Fragen geht, sie wollen etwa einen schlankeren Staat, weniger öffentliche Ausgaben und niedrigere Steuern". Auch seien sie "sehr viel stärker für den Brexit", so der Experte. "Wir wissen, dass das Referendum 2016 sehr knapp war, die Wählerschaft war gespalten, und obwohl die Einstellungen der Menschen zum Brexit in gewisser Hinsicht sehr beständig gewesen sind, ist aus Umfragen im letzten Jahr deutlich geworden, dass in Wahrheit mehr und mehr Menschen die Entscheidung bereuen, die 2016 getroffen wurde. Aber ich denke nicht, dass das für die meisten Mitglieder der Konservativen Partei gilt. Sie sind immer noch ziemlich stark für den Brexit", sagt Webb.