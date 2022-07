Sommer, Sonne, Sprachen: Ukrainische Studenten lernen in Innsbruck Deutsch

In Innsbruck findet das Projekt großen Anklang unter den Studierenden. Doch die kurzfristige Planänderung hat die Organisatoren vor große Herausforderungen gestellt: „Wir haben das ganze Kolleg innerhalb von wenigen Monaten geplant. Dabei stand die Unterstützung der geflüchteten ukrainischen Studierenden an oberster Stelle“, erzählt Jürgen Fuchsbauer.

In Kooperation mit dem Osteuropazentrum gelang es ihnen, ein abwechslungsreiches Lernprogramm zusammenzustellen: Je 25 Studierende aus der Ukraine und aus Österreich besuchen in Kleingruppen Sprachkurse auf Ukrainisch, Russisch und Deutsch sowie mehrsprachige Workshops zu vielfältigen Themen wie Geschichte, Linguistik und Literatur- und Filmwissenschaften. So erhalten die Studierenden Einblick in verschiedene Forschungsbereiche und lernen von Experten wie Kuratorin Iryna Kurhanska (derzeit Künstlerhaus Büchsenhausen) oder Historiker und Holocaust-Forscher Nikolaus Hagen.