Horrorstreifen „Men" im Kino: Verfolgt von toxischen Typen

Innsbruck – Alex Garland wurde als Schriftsteller mit „The Beach“ bekannt, machte sich als Dehbuchautor – u. a. mit „28 Days Later“ – einen Namen und debütierte 2015 mit „Ex Machina“ mehr als überzeugend als Regisseur. Nun kommt nach einem Streaming-Ausflug sein dritter Film ins Kino – und liefert Feuer für aktuelle Debatten. Er trägt den programmatischen Titel „Men“ – und lässt auch in der pandemiebedingt reduzierten Ausgestaltung keinen Zweifel an seiner feministischen Stoßrichtung.

Protagonistin Harper Marlowe ist auf dem Weg in das winzige englische Örtchen Cotson. Dort will sie den Tod ihres Mannes in London verarbeiten. Kurze Flashbacks werfen Schlaglichter auf die Beziehung. In dem malerischen Dorf angekommen, führt sie der überaus eigentümliche Vermieter Geoffrey durch das noble Landhaus. Die Idylle wird jedoch schon beim ersten Spaziergang getrübt als ein mysteriöser nackter Mann im Wald und später im Vorgarten auftaucht. Auch ein schmieriger Pastor, dem sie sich anvertraut, ist nicht gerade eine Vertrauensperson, ebenso wenig wie der Polizist, den sie zu Hilfe ruft. Und der Teenager im Kirchhof nennt sie sowieso gleich einmal „Schlampe“.