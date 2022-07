Anna Fusek auf Schloss Ambras: Lebensfreude trifft Kontemplation

Blockflöten-Virtuosin Anna Fusek ließ mit den ersten Tönen erahnen, weshalb das handliche Instrument bis ins 18. Jahrhundert zu den beliebtesten überhaupt zählte. Antonio Vivaldi widmete ihr die meisten seiner Bläserkonzerte. Im 20. Jahrhundert wurde es still um das „Volksinstrument“. Für den unaufhaltsamen Wiederaufstieg als internationales Solisteninstrument waren Frans Brüggen (1934–2014) und in jüngerer Zeit Dorothee Oberlinger verantwortlich. Beide gastierten mehrmals in Innsbruck. Anna Fusek darf man wohl in einem Atemzug mit ihnen nennen.