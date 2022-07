OMV: Heute soll Hälfte der vereinbarten Gazprom-Gasmenge fließen

Wien – Nach der zehntägigen Wartung der Gaspipeline Nord Stream 1 erhält die OMV wieder mehr Gas. Der russische Gaskonzern Gazprom habe bestätigt, dass rund die Hälfte der vereinbarten Gasmenge am Donnerstag fließen soll, hieß es von der OMV zur APA. Damit kehre man auf das Niveau von vor der Wartung der deutsch-russischen Pipeline zurück. Während der Nord-Stream-Wartungspause bekam die OMV nur ein Drittel des bestellten Gases aus Russland.

Netzdaten zufolge hat der Gasfluss durch die Ostsee-Pipeline Donnerstagfrüh das angekündigte Niveau erreicht. In der Stunde zwischen 7.00 und 8.00 Uhr wurden nach Daten von der Website der Nord Stream AG mehr als 29 Gigawattstunden geliefert und damit in etwa so viel Gas, wie auf der Seite zuvor angekündigt wurde.