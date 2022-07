Schlepper krachte im Nordburgenland in Polizeiauto

Halbturn – Ein Schlepper ist nach einer Verfolgungsjagd am Mittwoch in der Früh beim kleinen Grenzübergang in Halbturn (Bezirk Neusiedl am See) in ein Polizeiauto gekracht. Der junge Serbe wurde danach festgenommen, acht Flüchtlinge beantragten Asyl, bestätigte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag einen Krone-Bericht. Verletzt wurde dabei laut dem Bericht niemand.