Mehrere Schilder in Kufstein umgefahren: Polizei sucht schwarzen Audi

Kufstein – Nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Kufstein sucht die Polizei nach dem Lenker bzw. der Lenkerin eines schwarzen Autos. Zu dem Unfall kam es am Donnerstag in den frühen Morgenstunden. Zwischen 4 und 4.30 Uhr kam ein von Osten kommendes Auto auf der B171 beim Kreisverkehr Zell rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr auf einer Länge von etwa 50 Metern mehrere Verkehrsschilder. Der Lenker bzw. die Lenkerin machte sich anschließend aus dem Staub.