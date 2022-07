Zwei Männer retteten 89-Jährigen in Buch aus verrauchter Küche

Buch in Tirol – In der Nacht auf Donnerstag wurden zwei Männer (23 und 53 Jahre) in Buch in Tirol zu Lebensrettern. Die Einheimischen gingen gegen 1.25 Uhr nach einer Veranstaltung zu Fuß nach Hause. Als sie an einem Wohnhaus vorbeikamen, hörten sie Hilfeschreie, einen akustischen Alarm und nahmen Brandgeruch wahr. Daraufhin brachen die Männer die Eingangstür auf. In der verrauchten Küche sahen sie einen 89-jährigen Mann am Boden liegen.