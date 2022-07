16-Jährige in Innsbruck sexuell belästigt: Frau schritt ein und wird nun gesucht

Innsbruck – Die Innsbrucker Polizei sucht dringend nach einer Zeugin, die am Montagabend in Innsbruck einschritt, als sie die sexuelle Belästigung einer 16-Jährigen bemerkte. Die Frau war gegen 18.30 Uhr an der Innpromenade auf Höhe des AZW unterwegs, als sie die Situation zufällig beobachtete. Sie sprach den Mann an, weil er die Minderjährige belästigte. So verhinderte sie, dass er sein Tun fortsetzte. Die Jugendliche wollte zunächst nicht die Polizei rufen, deshalb ging die Zeugin fort.