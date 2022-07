Umgang mit der Teuerung: Gespart wird beim Essen, nicht beim Reisen

Beim Einkauf muss man immer tiefer in die Tasche greifen.

Nürnberg – Die hohe Inflation hat das Ausgabeverhalten der Menschen spürbar verändert. Bei Gütern des täglichen Bedarfs wie Lebensmitteln oder Körperpflegeprodukten schnallen die Verbraucherinnen und Verbraucher den Gürtel enger, wie das Marktforschungsunternehmen GfK am Donnerstag auf Basis einer Erhebung in Deutschland berichtete. Bei Reisen werde in diesem Sommer dagegen noch nicht gespart. Bei Textilien werde gerne zu günstigeren Produkten gegriffen.