Vom „Retter der Nation" zum Sündenbock: Aus für Premier Mario Draghi

Rom – Vom Retter der Nation zum Sündenbock der Parteien: Italiens Premier Mario Draghi, der vor 17 Monaten eine groß gefeierte Einheitsregierung zur Bewältigung der Pandemie und der Wirtschaftskrise auf die Beine gestellt hatte, muss das Handtuch werfen. "Mister Euro" zahlt einen hohen Preis für die Feindseligkeiten und Divergenzen, die in den letzten Wochen unter den Parteien seiner breiten Koalition aufgetreten sind.

Draghi ist an Herausforderungen gewöhnt. 2005 polierte der Ökonom das Image der zuvor von einem Skandal erschütterten italienischen Notenbank auf. Mit seiner Diskretion und seiner Ernsthaftigkeit erntete "Mr. Euro" in seinen langen Jahren als EZB-Präsident viel Lob. Im Umgang mit den turbulenten Parteien in Rom ist der 74-jährige Draghi jedoch gescheitert. Zu kompromisslos trat der angesehene Wirtschaftsexperte im Umgang mit den streitsüchtigen Gruppierungen seiner breiten Koalition auf, die im Laufe der Monate immer mehr zerbröselt ist.